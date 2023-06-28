Апелляция оставила в силе взыскание 1 млрд рублей с владельца «Карасун-Девелопмент»

Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края о взыскании с бенефициара ООО «Карасун-Девелопмент» Олега Пронина 997,4 млн руб. долгов. Об этом говорится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В конце апреля Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил требования конкурсного кредитора АО Акционерный коммерческий банк «Пересвет» и привлек Олега Пронина к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Карасун-Девелопмент» на сумму 997,4 млн руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований суд отказал.

29 мая «Пересвет» подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Краснодарского края. 28 июня Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд постановил оставить ее без удовлетворения.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карасун-Девелопмент» зарегистрировано в апреле 2006 года в Краснодаре. Учредителем является Олег Пронин (100%). Основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг, а также строительство жилых и нежилых зданий.

В феврале 2019 года АКБ «Пересвет» обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием о признании ООО «Карасун-Девелопмент» банкротом. Долг компании составлял 556,5 млн руб. Суд удовлетворил заявление и ввел в отношении ООО «Карасун-Девелопмент» конкурсное производство.

Татьяна Ручкина

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