Суд обязал владельца краснодарской компании «Карасун-Девелопмент» выплатить кредиторам 1 млрд рублей

Бенефициара ООО «Карасун-Девелопмент» Олега Пронина Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности по долгам организации на сумму 997,4 млн руб. Судебный акт размещен в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Конкурсный управляющий компании также просил суд привлечь к субсидиарной ответственности Екатерину Власову. Она являлась владельцем 100% доли ООО «Карасун-Девелопмент» с октября 2011 по июнь 2016 года. Однако краевой арбитраж взыскал долг организации лишь с Олега Пронина.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Карасун-Девелопмент» зарегистрировано в апреле 2006 года в Краснодаре. Учредителем является Олег Пронин (100%). Основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг, а также строительство жилых и нежилых зданий.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края ООО «Карасун-Девелопмент» признано банкротом в феврале 2019 года по заявлению АО АКБ «Пересвет». В материалах суда говорится, что у должника перед кредитором имеется задолженность в сумме 522,3 млн руб. основного долга и 34,1 млн руб. процентов за пользование кредитом, возникшая в результате неисполнения должником принятых на себя договорных обязательств по кредитным договорам.

Четыре из шести компаний, чья дебиторская задолженность была выставлена на торги в 2020 году, связаны с ООО «Карасун-Девелопмент» и Олегом Прониным. В ООО «Искра» (122,3 млн руб.), ООО «Прайм» (100 млн руб.), ООО «Приора Эстейт» (92,7 млн руб.) он имеет доли в уставном капитале от 20 до 50%. Также господин Пронин является членом правления в «Пересвет-Инвесте».

В лот входили и права требования дебиторской задолженности к ООО «СтарТорг» — 97, млн руб., ООО «Х-П Девелопмент» — 289, 7 млн руб., АО «Пересвет-Инвест» — 385 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Миллиард на четверых».

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram