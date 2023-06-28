Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов команд

18-летний полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2022/2023 по итогам голосования тренеров и капитанов команд.

Как сообщает портал «Чемпионат», второе место в голосовании занял форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин, а третье — полузащитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов.

Сергей Пиняев является воспитанном академии «Чертаново». Свою профессиональную карьеру полузащитник начал в одноименном столичном футбольном клубе. В 2021 году Пиняев перешел в самарские «Крылья Советов», а спустя два года стал игроком московского «Локомотива». Полузащитник провел три матча в составе сборной России по футболу.

В завершившемся сезоне РПЛ Сергей Пиняев забил три мяча и сделал голевую передачу в 11 матчах за «Крылья Советов», а также забил два гола в девяти встречах в составе «Локомотива».

Александр Кислов