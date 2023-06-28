В Туркменском районе Ставрополья река Айгурка вышла из берегов из-за ливней

Река Айгурка, протекающая по территории Туркменского района Старвополья, вышла из берегов и автодорогу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации округа Геннадий Ефимов.
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Река поднялась в районе поселка Поперечный, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. С 03:00 ночи вода постепенно уходит, но часть территории по-прежнему остаются подтопленными. Из-за этого с 11:00 28 июня перекрыта автодорога «Камбулат - Летняя Ставка - Ясный - Новокучерлинский». Объезд участка возможен по направлению «Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла».
Ранее сообщалось, что с 27 июня в Ставропольском крае действует режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями.