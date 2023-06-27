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На Ставрополье введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о введении на территории субъекта режима повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Министерству ЖКХ поручено проинформировать население о непогоде и предупредить о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Главам муниципалитетов поручено привлечь к мероприятиям по предупреждению возникновения ЧС силы и средства Ставропольской краевой территориальной подсистемы.

Координировать работу ведомств в период действия режима повышенной готовности будет ГУ МЧС Ставрополья.

Анастасия Назарова

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