На Ставрополье введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал указ о введении на территории субъекта режима повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Министерству ЖКХ поручено проинформировать население о непогоде и предупредить о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Главам муниципалитетов поручено привлечь к мероприятиям по предупреждению возникновения ЧС силы и средства Ставропольской краевой территориальной подсистемы.

Координировать работу ведомств в период действия режима повышенной готовности будет ГУ МЧС Ставрополья.

Анастасия Назарова