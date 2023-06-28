Чиновников обязали ликвидировать две свалки отходов в Самарской области

Несанкционированные свалки отходов производства и потребления выявлены в населенных пунктах поселка Зеленовский сельского поселения Ключи и поселка Саперкино сельского поселения Два Ключа. Они находятся в Исаклинском районе Самарской области. Об этом сообщает районная прокуратура.

Фото: Прокуратура Исаклинского района

В связи с этим контрольный орган направил главам сельских поселений представления. Чиновники рассмотрели их, но не ликвидировали свалки в установленный законом срок.

После этого прокуратура обратилась в суд с иском. Он удовлетворил требование надзорного ведомства в полном объеме.

Ранее в Самарской области было обнаружено заброшенное языческое кладбище. Суд обязал чиновников привести объект в порядок.

Георгий Портнов