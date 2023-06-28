Местная структура «Росатома» поставит госкорпорации детекторы для мониторинга транспорта в Белгороде за 52,5 млн рублей

Входящее в госкорпорацию «Росатом» АО «Цифровые платформы и решения умного города» напрямую закупит о принадлежащего ему же ООО «Городские технологии» услугу по внедрению программно-аппаратного комплекса подсистемы мониторинга параметров транспортного потока (ИТС) Белгородской агломерации. Это следует из Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная цена контракта составила 52,5 млн руб. «Городским технологиям» необходимо поставить до 12 сентября 74 детектора транспорта. Устройства должны распознавать государственные знаки, фотографировать проезд каждого зафиксированного транспортного средства и передавать данные в подсистемы ИТС для анализа дорожного трафика.

«Цифровые платформы и решения умного города» проводили аналогичную закупку в мае, но тогда на торги заявок не поступало.

Белгородские «Городские технологии» занимаются разработкой программного обеспечения в области транспорта. Компании принадлежит ООО «Городские парковки», которое является оператором платных парковок в Белгороде, Воронеже и Курске. В конце 2022 года «Росатом» получил контроль над «Городскими технологиями». На конец года, по данным Kartoteka.ru, 74,9% принадлежали АО «Цифровые платформы и решения умного города», 0,1% — АО «Русатом инфраструктурные решения» и 25% — у основателя компании Федора Жернового.

Знакомый с ситуацией источник «Ъ-Черноземье» пояснил, что «Росатом» стад подрядчиком по работам на ИТС: «Так как это госкомпания, ей тоже надо проводить торги по поиску партнеров. И часто "Росатом" закупает услуги у своих же дочерних компаний».

Александр Прытков

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