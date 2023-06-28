Зеленский предложил определить на Украине статус английского как одного из языков международного общения

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Глава государства пометил проект закона как неотложный.

Согласно одной из статей, английским в обязательном порядке должны будут владеть:

госслужащие категории «А», «Б» и «В»;

главы местных госадминистраций и их заместители;

военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту;

полицейские среднего и высшего состава украинской Национальной полиции;

прокуроры;

сотрудники налоговых и таможенных органов;

руководители субъектов государственного сектора экономики.

В случае принятия законопроекта изменения коснутся и пограничного контроля. Как отмечает «Страна.ua», в действующем украинском законодательстве указано, что пояснения органам госпогранслужбы разрешается предоставлять на украинском или русском языках. В случае использования других языков погранслужба должна обеспечить переводчика. Проект закона устанавливает, что переводчика будут предоставлять только не владеющим украинским или английским языками.

Кроме того, поправки сделают недопустимым использование русского языка для людей, которые хотят, чтобы их признали беженцами на Украине. Если желающие получить украинскую защиту будут подавать заявки на украинском или английском языке, их рассмотрят. В других случаях орган, реализующий политику в сфере миграции, предложит переводчика или заявители смогут привлекать переводчика за свой счет.

В соответствии с законопроектом английский язык на Украине начнут изучать уже в детском саду. Для получения степени магистра необходимо будет пройти вступительное тестирование по английскому языку. В настоящее время достаточно знания любого иностранного языка.

В театрах могут разрешить показывать до 10% спектаклей на английском языке. На телевидении объем вещания на английском языке не будет подпадать под учет квот общего недельного вещания.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что стремление Украины к евроинтеграции определяет, в частности, и признание европейских стандартов в сфере языковой политики. Согласно документу, одним из ключевых приоритетов внутренней политики EC является изучение иностранных языков. Политика ЕС также определяет, что каждый гражданин европейского сообщества должен владеть как минимум двумя иностранными языками.

Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении в ЕС 28 февраля 2022 года. Тогда же он заявил, что рассчитывает на членство в союзе через два года. В мае председатель Евросовета Шарль Мишель заверил господина Зеленского, что инициирует обсуждение перспективы вступления Украины в ЕС в конце 2023 года. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украину примут в ЕС после окончания военного конфликта России и Украины.

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