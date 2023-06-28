Суд в Петербурге запретил доступ к нескольким песням рэперов Scally Milano и Lovv66

Василеостровский районный суд Петербурга запретил несколько ссылок на сетевые ресурсы, где в свободном доступе размещены песни и тексты композиций рэперов Scally Milano (Даниил Дмитриев) и Lovv66 (Иван Шабашов). Как сообщила объединенная пресс-служба судов города сегодня, 28 июня, в произведениях обнаружили пропаганду употребления наркотических средств.

В решении суда говорится, что в надзорное ведомство обратилась гражданка Строганова, которую возмутило творчество рэп-исполнителей. В частности, речь идет о треках Scally Milano «Сделать это» и «ДВА», а также «CDD FLOW» и «О» – у Lovv66.

Исследованием произведений занимался Центр экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета. В заключении указано, что лирический герой в произведениях «позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков». Эксперты посчитали, что песни способны сформировать у слушателя желание «сделать то же самое».

Музыкантам вменили пропаганду наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ) и нарушение ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Вредоносный контент было решено удалить с нескольких площадок, включая портал Genius, где публикуются тексты музыкальных релизов, стриминговый сервис «Яндекс Музыка», аудиозаписи из соцсети «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube. Всего речь идет про 14 ссылок в интернете.

Ранее руководительница общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина также обратила внимание правоохранителей на творчество музыканта. После этого артист опубликовал трек «Дай мне шанс» и лично встретился с общественницей, после чего та попросила СКР отменить проверку его песен, а также «быть снисходительнее» к певцу. В своем Telegram-канале она написала, что музыкант пообещал избавиться от пронаркотической лексики и призвал к этому коллег. Госпожа Мизулина отметила, что его примеру последовали и другие рэп-исполнители: Pinq, Lovv66, Mayot, Soda Luv, Мукка, Heronwater и Uglystephan.

14 июня Ленинский районный суд Петербурга оштрафовал на 40 тыс. руб. Scally Milano по административному делу о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Привлечь исполнителя к ответственности попросил депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. Как сообщил «Ъ» адвокат Шамиль Сулиманов, музыкант не будет оспаривать данное решение.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург