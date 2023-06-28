В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 28-30 июня

Уральский Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности с 28 по 30 июня. В эти дни, по данным метеорологов, температура поднимется до 26 градусов, а 1 июля — до 30 градусов. Также прогнозируются осадки в виде дождя в эти дни.

Ранее в департаменте информационной политики сообщали, что в Свердловской области потушены все пожары, но в регионе до сих пор действует противопожарный режим. Запрещается разжигать открытый огонь, запускать фейерверки и устраивать фаер-шоу, а также проводить строительные и производственные огневые работы, посещать лесные территории.

Анна Капустина

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