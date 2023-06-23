В Свердловской области потушили все лесные пожары

В Свердловской области, в которой с конца апреля была напряженная ситуация с природными возгораниями, потушили все лесные пожары. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Накануне были ликвидированы три последних возгорания в Богдановическом и Сосьвинском районах на общей площади 1,4 тыс. га.

При этом в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. В регионе запрещено использовать открытый огонь, в том числе разжигать костры. Также не разрешены любые строительные и производственные огневые работы, а также запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Запрещено посещение лесов, в том числе на транспорте.

Напомним, пожары на Урале начались в апреле на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды. В мае площадь лесных пожаров в регионе достигала 100 тыс. га. Впоследствии площадь значительно снизилась, однако обстановка оставалась напряженной. В июне вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко включила Свердловскую область в топ самых пожароопасных регионов страны.

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