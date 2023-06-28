Комитет новосибирского заксобрания по госполитке не поддержал инициативу о возвращении прямых выборов мэра

Комитет по госполитике, законодательству и местному самоуправлению новосибирского заксобрания не поддержал инициативу о возвращении прямых выборов мэра.

«Предварительно комитетом было решено, что прямые выборы нельзя вернуть, так как депутаты уже этот вопрос рассмотрели. Утверждение крайне спорное»,– сообщил в своем Telegram-канале независимый депутат Новосибирска Антон Картавин. Он отметил также, что «треть комитета выступила за назначение референдума по возвращению прямых выборов».

В начале июня облизбирком после двух отказов принял документы инициативной группы по проведению референдума. Теперь областному заксобранию предстоит дать заключение о законности выносимого на плебисцит вопроса. Сессия рассмотрит этот вопрос 6 июля.

Прямые выборы мэров в большинстве муниципалитетов Новосибирской области были отменены в 2015 году. В феврале 2023-го законодательное собрание региона отменило остававшиеся к тому времени исключения — прямые выборы мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. 26 апреля новосибирский горсовет внес соответствующие изменения в устав муниципалитета.

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Оксана Павлова