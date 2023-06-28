Лукашенко: союз Белоруссии и России — не закрытый клуб

Белоруссия и Россия «не объединяются против кого-либо», утверждает белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, Минск заинтересован в том, чтобы весь ЕАЭС развивался как единое целое. Он сказал об этом в видеообращении к участникам Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По мнению господина Лукашенко, форуму «нужно выходить за рамки Союзного государства» и активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также во всеми, «кто готов с нами дружить и работать». Он уточнил, что «если и западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то мы не против совместных мероприятий».

«Союз Беларуси и России — не закрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше: белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь Евразийский регион развивался как единое целое. Чтобы все наши соседи были экономически успешными»,— уверяет Александр Лукашенко (цитата по БЕЛТА).

Президент Белоруссии отметил, что еще несколько лет тому назад две страны выясняли между собой отношения. «А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства — ни в России, ни в Беларуси. Заметно повысилась ответственность местных властей, представителей бизнеса, нашего общества. И дело пошло. Взаимная торговля товарами и услугами в прошлом году превысила рекордную планку в $50 млрд»,— сказал президент.

Также господин Лукашенко отметил, что в рамках прошлых форумов регионов подписаны коммерческие контракты на общую сумму почти $5 млрд. «Да, цифры торговой статистики радуют. Но почивать на лаврах слишком рано. Уверен, мы способны на большее»,— подчеркнул президент.

Владимир Путин в ходе обращения к участникам форума назвал Белоруссию первым по объему торговым партнером России в СНГ и четвертым в мире. В 2022 году взаимная торговля двух стран выросла на 12%, превысив 3 трлн руб. Господин Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии поддерживается во всех субъектах РФ.

Лаура Кеффер