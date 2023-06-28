Путин: Белоруссия — первый по объему торговый партнер России в СНГ и четвертый в мире

Владимир Путин назвал Белоруссию первым по объему торговым партнером России в СНГ и четвертым в мире. В 2022 году взаимная торговля увеличилась на 12% и превысила 3 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

Такая тенденция укрепляется благодаря реализации союзных программ, а также «активной интеграционной работе», сказал президент во время обращения к участникам итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии. Господин Путин отметил, что за январь – апрель взаимная торговля прибавила еще 11%.

Владимир Путин подчеркнул, что сотрудничество России и Белоруссии поддерживается во всех субъектах РФ. «При этом начали более активно выстраивать партнерство с белорусскими коллегами наши Дальний Восток, Сибирь, Республика Крым и Севастополь. Заинтересованность в подключении к межрегиональному взаимодействию проявляют и новые регионы России»,— отметил он.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении заявил, что Белоруссия и Россия «не объединяются против кого-либо». По его словам, Минск заинтересован в развитии ЕАЭС как единого целого. Господин Лукашенко добавил, что форуму «нужно выходить за рамки Союзного государства» и активизировать сотрудничество с Содружеством Независимых Государств, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также со всеми, «кто готов дружить и работать». «Если и западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то мы не против совместных мероприятий», — добавил он.

Интеграционные шаги между странами предусматривал Договор о создании Союзного государства от 1999 года. В 2021 году Высший Государственный Совет Союзного государства утвердил 28 отраслевых программ. Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику государств, а объединение рынков нефти, газа и электроэнергии.

По данным госагентства БЕЛТА, союзные программы выполнены «почти на 68%» (проведено 671 из 989 мероприятий). На начало 2023 года полностью реализовано только 7 программ из 28, они касаются вопросов прослеживаемости товаров, транспортного, валютного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля, финансового сектора, бухгалтерского учета, развития атомной энергетики.

О роли Александра Лукашенко в российской повестке — в материале «Ъ» «Союзный государь».

Полина Мотызлевская