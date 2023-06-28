Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Далматов ушел в отставку

На заседании Законодательного собрания в среду, 28 июня, депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Далматов сообщил о сложении полномочий. О том, что на заседании будет рассмотрена отставка парламентария, СМИ сообщили еще вчера.

«Этот трудный выбор связан только исключительно с семейными обстоятельствами. Мое отсутствие на последних заседаниях было вызвано необходимостью их преодолеть. К сожалению, не все проблемы удалось решить»,— заявил господин Далматов с трибуны.

Как сообщает корреспондент «Ъ-СПб», за его отставку проголосовали 47 депутатов, воздержался — 1. Еще один депутат принять решение коллеги не смог и проголосовал против. Алексей Далматов покинул зал Мариинского дворца сразу после того, как парламент одобрил его отставку.

Алексей Далматов был избран в VIII созыв ЗакСа от 18-го одномандатного округа в Кировском и Красносельском районах. До этого он был индивидуальным предпринимателем, также работал зампредом комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга и руководил инвестиционным развитием строительной компании «ЮИТ Санкт-Петербург».

Надежда Ярмула

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