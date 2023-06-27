Депутат петербургского ЗакСа Алексей Далматов решил сложить полномочия

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Алексей Далматов подал заявление о сложении полномочий, пишет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники среди парламентариев. Парламент рассмотрит его в среду, 28 июня.

Сам господин Далматов заявил изданию, что на все вопросы ответит после рассмотрения заявления. О причинах сложения полномочий он не сообщил, но речь может идти о проблемах со здоровьем. На заседаниях ЗакСа парламентарий не появлялся почти полгода.

Алексей Далматов избрался в VIII созыв ЗакСа от 18-го одномандатного округа в Кировском и Красносельском районах. До этого был индивидуальным предпринимателем, также работал зампредом комитета по градостроительству и архитектуре города Санкт-Петербурга и руководил инвестиционным развитием строительной компании «ЮИТ Санкт-Петербург».

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