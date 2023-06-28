Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 июня

10:24. В Воронежской области сегодня вечером состоится первая в регионе массовая отправка женщин-медиков на подготовку к несению службы в зоне СВО. Все они заключили контракты с Министерством обороны РФ.

9:53. Власти Белгородской области заявили о возможности предоставить гражданам из приграничных отселенных населенных пунктов региона выбрать жилое помещение большей площади. Однако для этого предстоит доплатить разницу за дополнительные квадратные метры. Заключить договор можно с юридическим лицом, которое продает первичное жилье, а купить «вторичку» у физлиц не получится. Уведомления о возможности получить новые квадратные метры взамен утраченных получили 1 476 белгородцев. 89 семей уже переехали в свои квартиры.

8:48. Дети белгородских мобилизованных и дети из граничащих с Украиной районов 27 июня отправились на отдых в принадлежащий региону лагерь «Бригантина "Белогорье"» в Евпатории, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. При этом в основном вторая смена состоит из финалистов проекта «Время 31-х», в лагере будут определены победители. «Очень много будет образовательных программ, начиная с вокала и заканчивая робототехникой»,— отметил губернатор. Сколько именно детей отправились отдыхать, он не уточнил.