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Коммерсантъ FM
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WSJ: США планируют ввести новые ограничения на поставки в Китай чипов для ИИ

По данным The Wall Street Journal, которая ссылается на неназванные источники, администрация Джозефа Байдена намерена ввести новые ограничения на поставки в Китай американского оборудования и полупроводников для искусственного интеллекта (ИИ). Изучается также возможность запрета на поставки облачных технологий, которые могут быть использованы для ИИ.

WSJ пишет, что эти планы связаны с опасениями властей США, что оборудование компании Nvidia и других производителей чипов, может быть использовано в Китае для военных целей.

Министерство торговли США, а также компании Nvidia и AMD пока никак не комментируют возможность введения новых ограничений. Однако рынок уже отреагировал на сообщения: на внебиржевых торгах акции Nvidia упали на 4,2%, AMD — на 3,4%, Intel — на 1,2%.

О том, как использование ИИ-технологий обостряет соперничество США и Китая, читайте в публикации «Ъ» «Конкуренция становится более интеллектуальной».

Евгений Хвостик

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