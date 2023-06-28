Полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю жительницу Славянска-на-Кубани

Полиция Краснодарского края приступила к поискам 14-летней Марии Жерновой из Славянска-на-Кубани. Заявление о пропаже девочки поступило во вторник, 27 июня, сообщают в пресс-службе регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«В настоящее время сотрудниками полиции реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск несовершеннолетней»,— говорится в сообщении.

Приметы девочки: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие, с собой — коричневая дорожная сумка и маленькая черная сумочка через плечо.

По данным поискового сообщества добровольцев «Юг», девушка могла уехать в Краснодар.

Ранее стало известно, что в Анапе нашли тело потерявшегося в пятницу восьмилетнего Льва М. Мальчик пропал в районе хутора Песчаный в Анапе. По предварительным данным СУ СКР по краю, ребенок упал с обрыва и погиб.

Наталья Решетняк

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