Следователи Анапы расследуют падение с обрыва 8-летнего ребенка

В Анапе возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего Льва Маринина, который ушел кататься на велосипеде в районе лиманов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, утром 23 июня ребенок находился с мамой на улице Лиманной в поселке Витязево. Он говорил ей, что хочет поехать на велосипеде в район лиманов для отработки трюков. Женщина оставила сына у одного из магазинов и ушла по делам, но, вернувшись, не обнаружила мальчика и начала самостоятельные поиски.

Позже женщина обратилась к правоохранителям. Той же ночью тело ребенка нашли в обрыве, ведущем к лиману. У мальчика были травмы, характерные для падения с высоты. Там же был обнаружен велосипед ребенка. При осмотре места происшествия и тела погибшего повреждений, свидетельствующих о его насильственной смерти, не обнаружили.

Следственный отдел по Анапе для полного и всестороннего установления всех обстоятельств гибели ребенка возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Татьяна Ручкина

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