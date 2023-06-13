«Единая Россия» выбрала кандидата для довыборов в Курганскую облдуму

Партия «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования за кандидатов для выдвижения на дополнительные выборы депутата Курганской областной думы. Победителем стал гендиректор предприятия «МобиДик» Александр Черняк, который получил 74,6% голосов. Об этом сообщают в курганском реготделении «Единой России».

Другие кандидаты, руководитель компании «РостПром» (Курган) Никита Плотников и начальник отдела материально-технического снабжения ООО «Вездеходы «Бурлак» Сергей Кобец, получили 11,1% и 14,3% голосов соответственно.

Дополнительные выборы в Курганскую областную думу по Щучанскому одномандатному округу №10 были назначены в связи с досрочной отставкой Бориса Чепурного.

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