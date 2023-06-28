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Восьмой кандидат подал документы на участие в выборах губернатора Омской области

Об участии в выборах губернатора Омской области заявил самовыдвиженец Сергей Скипаль, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

В числе кандидатов на пост главы региона – врио губернатора Омской области Виталий Хоценко от «Единой России», Андрей Алехин (КПРФ), Владимир Казанин («Коммунисты России»), Максим Макаленко (ЛДПР), а также самовыдвиженцы Юрий Александров, Вадим Черкин, Дмитрий Гудз и Сергей Скрипаль.

Выборы главы региона в Омской области состоятся 9 и 10 сентября.

Первые кандидаты на выборах губернатора подали документы в избирком области в начале июня. Период выдвижения кандидатов завершится 29 июня.

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Лолита Белова

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