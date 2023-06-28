В Тольятти создан боевой внедорожник

Боевой внедорожник «Нива АРТА» разработан в Тольятти на базе вазовской «Нивы». Его создали местные конструкторы совместно с военными. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Тольятти

«Система управления и электроника машины максимально упрощены, благодаря чему отремонтировать ее можно даже в полевых условиях. А для замены подойдет колесо практически от любого автомобиля – "Нивы", "Газели", "УАЗа"»,— говорится в сообщении.

Ранее общественный деятель Айдын Камбаров выдвинул идею создания специального автомобиля для выполнения боевых задач. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил испытать внедорожник. В дальнейшем будут организованы его поставки военнослужащим.

Ранее стало известно о том, что в Тольятти вложат 200 млн руб. в производство автозапчастей. Проект будет реализован на территории Особой экономической зоны.

Георгий Портнов