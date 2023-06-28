В муниципалитете Оренбуржья обнаружены разрушенные дороги и отсутствие освещения

В селе Кумак Новоорского района Оренбургской области выявлено неудовлетворительное состояние дорог. Кроме того, установлено, что их освещение не соответствует нормам и требованиям ГОСТ. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Нарушения обнаружил контрольный орган во время проверки населенного пункта на предмет безопасности дорожного движения. В связи с этим главе муниципального образования было внесено представление.
Муниципалитет рассмотрел обращение контрольного органа и инициировал работы по грейдеровке автомобильных дорог села. Одновременно с этим решается вопрос с обустройством уличного освещения.
Ранее прокуратура обнаружила, что чиновники другого муниципалитета Оренбуржья, Бугуруслана, не обновили проект организации дорожного движения. В связи с этим контрольный орган обратился в суд.