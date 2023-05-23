Чиновников Бугуруслана через суд заставили обновить проект организации дорожного движения

Удовлетворены требования прокуратуры об обновлении проекта организации дорожного движения в Бугуруслане. Контрольный орган подавал соответствующий иск к администрации муниципалитета, и суд поддержал позицию надзорного ведомства. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и обнаружил, что проект организации дорожного движения на автодорогах местного значения в Бугуруслане был утвержден в мае 2019 года и с тех пор не обновлялся. Это значит, что чиновники не проверяли и не организовали должным образом дорожное движение в муниципалитете.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Теперь чиновники должны будут скорректировать документ до конца года.

Ранее в столице соседней с Оренбуржьем Самарской области на чиновников подали в суд из-за разрушенных дорог. Прокуратура обнаружила просадки и выбоины на ряде участков проезжей части.

Георгий Портнов