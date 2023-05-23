Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чиновников Бугуруслана через суд заставили обновить проект организации дорожного движения

Удовлетворены требования прокуратуры об обновлении проекта организации дорожного движения в Бугуруслане. Контрольный орган подавал соответствующий иск к администрации муниципалитета, и суд поддержал позицию надзорного ведомства. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган провел проверку и обнаружил, что проект организации дорожного движения на автодорогах местного значения в Бугуруслане был утвержден в мае 2019 года и с тех пор не обновлялся. Это значит, что чиновники не проверяли и не организовали должным образом дорожное движение в муниципалитете.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд. Теперь чиновники должны будут скорректировать документ до конца года.

Ранее в столице соседней с Оренбуржьем Самарской области на чиновников подали в суд из-за разрушенных дорог. Прокуратура обнаружила просадки и выбоины на ряде участков проезжей части.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...