В Рыбинск пришла первая партия автобусов из Ярославля

В АО «ПАТП-1» Рыбинска поступила первая партия автобусов из Ярославля. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы в Рыбинске

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Автобусы в Рыбинске

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Пока на территории городского «ПАТП-1» разместились первые 8 «ЛИАЗов», остальные прибудут в Рыбинск в течение недели.

«Всего Рыбинск закупил 39 машин. Такой крупной закупки полноразмерных автобусов не было с 60-х годов. Будем готовить их в рейсы»,— рассказал Дмитрий Рудаков.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», субсидию на приобретение автобусов 2019 года выпуска выделило ярославское правительство. Деньги пошли на оплату части лизинговых платежей за «ЛИАЗы» — техника была взята в лизинг в 2019 году АО «ПАТП-1» города Ярославля.

Андрей Иванов