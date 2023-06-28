Самарский спутник отправлен на орбиту с флотилией космических аппаратов

Научный наноспутник SamSat-ION («СамСат-ИОН»), созданный в Самарском университете им. Королева, успешно выведен на орбиту. Это произошло в рамках пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома «Восточный». Об этом сообщает центр по связям с общественностью самарского вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Самарский спутник отправился на орбиту в составе внушительной флотилии из более чем 40 малых космических аппаратов (МКА), запущенных вместе с большим гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-3»,— говорится в сообщении.

Наноспутник будет работать на круговой солнечно-синхронной орбите с высотой 558,4 км. В рамках летных испытаний SamSat-ION «будет собирать данные, необходимые ученым для исследования ионосферы – верхнего слоя земной атмосферы, который в зависимости от активности Солнца влияет на распространение радиоволн и работоспособность техники», отмечают в вузе.

Также состоятся испытания новой отечественной спутниковой платформы с пассивно-активной системой ориентации и стабилизации. Запуск наноспутника произошел за счет участия Самарского университета в программе Роскосмоса «УниверСат» в составе кластера МКА «УниверСат-2023».

Ранее в Самаре была создана программа управления спутниками при освоении Луны. Ее разработали ученые национального исследовательского университета им. Королева.

Георгий Портнов