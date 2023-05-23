В Самаре создана программа управления спутниками при освоении Луны

Программный комплекс для эффективного управления спутниками в окололунном пространстве разработан на базе Самарского университета им. Королева. Его автором является Молодой китайский ученый Ду Чунжуй, сообщает вузовский Центр по связям с общественностью Самарского университета.

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«Разработка пригодится в перспективе при освоении Луны – для обеспечения полноценной работы будущей Лунной космической станции и создания на Луне спутниковых систем связи, навигации и мониторинга»,– говорится в сообщении.

Программа позволит оперативно корректировать рабочие орбиты спутников с поправкой на возникающие задачи. В частности, это можно будет сделать при необходимости срочного обследования района Луны, ранее не входившего в зону покрытия спутника. Также это станет возможным для обеспечения указанного района устойчивой связью и сигналами навигации в связи с отправкой лунной экспедиции.

Георгий Портнов