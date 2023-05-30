Смольный оплатит петербургским дизайнерам часть затрат на пошив коллекций

В следующем году власти Санкт-Петербурга намерены внедрить новую меру поддержки легкой промышленности в рамках проекта «Петербургский дизайн». Механизм предполагает выдачу локальным дизайнерам предоплаченных цифровых сертификатов на частичный пошив коллекций. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Петербурге (Центр «Мой бизнес») Валерия Береснева. Фонд является заказчиком проекта.

Для этого для швейных производств планируется создать онлайн-реестр, который фактически будет представлять собой своеобразную «витрину». Сколько именно средств понадобится для реализации новой меры поддержки, в сообщении не уточняется.

Проект «Петербургский дизайн» был запущен 1 октября прошлого года. В трех петербургских ТЦ разместили площадки для торговли местными брендами одежды, обуви и аксессуаров. При этом аренду помещений, их оборудование и брендирование оплачивал Смольный. На реализацию первого этапа было выделено 87,1 млн рублей. На новый этап выделят около 100 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в здании бывшего Варшавского вокзала на Обводном канале откроется магазин SLAVA, специализирующийся на продаже одежды, аксессуаров и украшений от российских дизайнеров. Инвестиции в проект оценили в 5 млн руб. В июне прошлого года еще один универмаг Slava открылся также в ТРК «Невский центр» на площади Восстания. В нем представлены более 40 брендов.

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