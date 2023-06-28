Донское правительство рассмотрит запуск перевозок пассажиров в Керчь на катамаранах

Из Ростовской области в Керчь планируется запустить пассажирские перевозки на катамаранах, сообщает ТАСС со ссылкой на главу судоходной пассажирской компании «Дон» Германа Лопаткина.

«Для выхода в море предполагается рассмотреть суда "Комета". <…> В перспективе для моря, может быть, будем рассматривать катера катамаранного типа, которые сегодня проходят обкатку, может быть даже возьмем вместимостью до 180 мест. Там действительно будет коммерческая составляющая, можно будет ходить не только в Керчь, но и немного дальше»,— цитирует информагентство господина Лопаткина.

По словам главы компании, в перспективе есть вероятность возобновления перевозок по реке Северский Донец. По этому маршруту возможен запуск судов «Валдай». На рассмотрении компании маршруты до Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского.

Как сообщалось ранее, в апреле текущего года в Ростовской области была учреждена судоходная пассажирская компания «Дон», которая в перспективе будет осуществлять перевозки по рекам Ростовской области, Азовскому и Черному морю. Для перевозок регион в 2023 году приобретет два речных пассажирских судна «Валдай 45Р», а к 2025 году — два моторных судна «Метеор 120М» для морских маршрутов.

Анастасия Назарова