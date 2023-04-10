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В Ростовской области будет создана судоходная пассажирская компания

Министерство транспорта Ростовской области выступит учредителем судоходной пассажирской компания АО «СПК «Дон», следует из официального постановления, опубликованного на сайте донского правительства.

Утавной капитал компании составит 105 млн руб. Все 100% акций будут принадлежать правительству Ростовской области.

Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что в регионе будет создана судоходная компания «Дон» для организации пассажирских перевозок с Дона в Крым и на Кубань.

Для перевозок Ростовская область в 2023 году приобретет два речных пассажирских судна «Валдай 45Р», а к 2025 году — два моторных судна «Метеор 120М» для морских маршрутов.

Анастасия Назарова

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