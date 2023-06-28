Лето на максимум: финансовый лагерь для детей

Детская школа финансов ФинХак Junior запустила летний финансовый лагерь в Красной Поляне. Первая смена стартует уже 2 июля

За время лагеря подросток научится:

— Копить и грамотно распоряжаться своими деньгами

— Зарабатывать разными способами

— Познакомится с предпринимателями и побывает на действующем бизнесе

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«Большинство финансовых школ учат детей предпринимательству. Мы учим и онлайн, и офлайн именно прикладной финансовой грамотности. Это необходимо каждому во взрослой жизни. Много времени в программе лагеря уделено профориентации и внедрению основ финансовой грамотности»,— говорит основательница школы ФинХак Junior Натали Подгорецкая.

Несколько историй из жизни учеников «ФинХак Junior»: Кирилл в 16 лет сам заработал себе на компьютер стоимостью 250 000 рублей. Диана в 15 лет решила пойти работать после 9-го класса и получила работу с зарплатой 100 000 в месяц в Омске.

«Почему у детей получаются такие результаты? — говорит Натали.— Потому что мы не подталкиваем детей к какой-то модной деятельности. Мы учим их зарабатывать на том деле, которое им нравится. Для одного ребенка основным источником дохода будет бизнес, для другого — высокооплачиваемая профессия (например, доктора или IT-специалиста), для третьего — творчество. Родителям часто сложно помочь ребенку выбрать профессию или род деятельности. А надо еще научить его на этом зарабатывать».

Классный отдых плюс обучение финансам. Это похоже на прекрасный план на лето!

Родители говорят, что у финансового лагеря ФинХак есть дополнительные приятные побочные эффекты: дети становятся более осознанными, меньше залипают в гаджетах, становятся более любознательными, открытыми и смелыми в своих действиях. Они меньше боятся критики и осуждения. Лучше учатся в школе, потому что начинают понимать, зачем им это нужно. Учителя часто говорят: «Что вы сделали с ребенком? Подскажите, мы остальных направим туда же».

Натали Подгорецкая рассказывает: «Когда мы задумывали финансовый лагерь, мы даже представить не могли, насколько мощная программа получится. В начале смены дети еще не уверены в себе, они учатся взаимодействовать с деньгами. В середине смены дети уже умеют распоряжаться и управлять деньгами. В конце смены дети понимают, как они сами могут создавать деньги в своей жизни разными способами. И эту трансформацию и рост уверенности детей родители наблюдают вместе с нами, педагогами».

После лагеря дети попадают в клуб выпускников ФинХак и продолжают общаться с другими ребятами из самых разных городов и стран, формируя себе классное окружение.

Количество мест в одной смене лагеря ограничено максимум 35 участниками. Узнавайте подробности на http://finhack-camp.ru

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