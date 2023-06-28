Еще один застройщик из Удмуртии зашел на рынок недвижимости в Пермском крае

Девелопер из Удмуртии ГК «Федерация» построит первый многоквартирный дом в Мотовилихинском районе Перми. Компании предоставили проектное финансирование в размере 510 млн руб., сообщает пресс-служба банка «ДОМ.РФ». Об этом пишет «Ъ-Прикамье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В частности, восьмиэтажный жилой дом комфорт-класса появится в микрорайоне Висим. Общая площадь объекта, рассчитанного на 111 квартир, составит 10,1 тыс. кв. м. Ввести дом в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2025 года. Этот проект станет первый для компании за пределами Удмуртии.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», свою деятельность компания ведет с 2015 года. Бенефициаром числится Сергей Перескоков. За историю своей деятельности ГК «Федерация» ввела в эксплуатацию в Ижевске жилые комплексы «Богатыри», «Красная горка», «Аристократ», и дом на Седельникова в Сарапуле. В настоящее время компания возводит в Ижевске ЖК «Талисман».

Отмечается, что в настоящее время в Пермском крае работают застройщики «Талан», «Уралдомстрой» и «Зардон-групп» из Удмуртии.