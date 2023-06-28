В Прикамье зашел еще один застройщик из Удмуртии

ГК «Федерация» из Удмуртии зашла в Пермский край – девелопер построит многоквартирный дом в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщают в пресс-службе банка «ДОМ.РФ», на возведение этого объекта кредитное учреждение предоставило группе проектное финансирование в размере 510 млн руб. На эти средства удмуртский застройщик возведет в микрорайоне Висим, вблизи ул. Красногвардейская, восьмиэтажный жилой дом комфорт-класса. Объект общей площадью 10,1 тыс. кв. м будет рассчитан на 111 квартир. По проекту на первом этаже разместятся коммерческие помещения в 1,2 тыс. кв. м. Ввести дом в эксплуатацию планируется в IV квартале 2025 года.

Гендиректор ГК «Федерация» Алексей Ехлаков заметил, что дом в Мотовилихинском районе Перми станет для компании первым проектом за пределами Удмуртии. Господин Ехлаков подчеркнул, что новостройка, планируемая в Перми, будет уникальной для района и привлечет покупателей.

Как указано на сайте ГК «Федерация», компания ведет свою историю с 2015 года, когда в Ижевске было создано ООО «Управляющая компания «Жилищно-инвестиционная компания Удмуртской Республики». В 2017 году общество переименовали в ООО СЗ «Федерация». По данным сервиса kartoteka.ru, учредителем СЗ «Федерация» является предприниматель Сергей Перескоков. Господин Перескоков числится учредителем еще четырех компаний, занимающихся деятельностью заказчика-застройщика, генподрядчика, - СЗ «Регион-2», СЗ «Талисман», СЗ «Талисман-2». СЗ «Регион-59» было создано в Перми в декабре 2022 года. Раньше основатель ГК «Федерация» был соучредителем структур ижевского «Девятого треста», ранее занимающегося поставкой и монтажом систем кондиционирования. Теперь «Девятый трест» строит и реконструирует гипермаркеты в РФ. Также среди предприятий, совладельцем которых ранее был Сергей Перескоков, фигурирует организация другого удмуртского девелопера – ГК «Строим вместе». Прошлым летом стало известно о планах этой группы также зайти в Пермь, однако конкретную площадку для освоения в «Строим вместе» не раскрывали.

За историю своей деятельности ГК «Федерация» ввела в эксплуатацию в Ижевске жилые комплексы «Богатыри», «Красная горка» (крупный ЖК, рассчитанный на 140 тыс. кв. м), «Аристократ», дом на Седельникова в Сарапуле. Сейчас «Федерация» возводит в Ижевске ЖК «Талисман».

На пермском строительном рынке работает немало иногородних и федеральных девелоперов, среди них московский «Кортрос», удмуртские «Талан», «Уралдомстрой» и «Зардон-групп», краснодарский «Девелопмент-Юг», питерский «Петрострой». Московская группа «ПИК» построила в Перми ЖК «Грибоедовский». Японская корпорация Yunika купила у «Треста №14» участки на улицах Рязанской и Толмачева, но пока не может приступить к их застройке. Теперь в Пермь собираются зайти крупные девелоперы «Самолет» и «Эталон».