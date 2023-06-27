У природы есть плохая погода

Суд в Сочи отказал четырем владельцам коттеджей в поселке «Горная поляна» во взыскании с мэрии ущерба от разрушения домов, которые были снесены оползнем в октябре 2021 года. Жители «Горной поляны» считают, что муниципалитет не имел права разрешать застройку на опасной территории, свой ущерб они оценили в общей сложности в 110 млн руб. Однако суд признал, что причиной разрушения домов стала чрезвычайная ситуация природного характера, поэтому вины муниципалитета в происшествии нет. Еще два аналогичных иска судом пока не рассмотрены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с сайта мэрии Сочи Фото: с сайта мэрии Сочи

Центральный райсуд Сочи отказал четырем семьям, проживавшим в коттеджном поселке «Горная поляна», которые просили взыскать с мэрии города ущерб, нанесенный разрушением их домов во время оползня в 2021 году. С исками к муниципалитету обратились шесть владельцев коттеджей в «Горной поляне», два заявления пока не рассмотрены, информация опубликована в картотеке суда.

Управляющий директор юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов, представляющий интересы жителей «Горной поляны», рассказал "Ъ-Юг", что на все решения об отказах уже поданы апелляционные жалобы. «Мы считаем отказы в компенсации незаконными. Мэрии было известно об оползневой опасности, но в разрушении домов при оползне, как считает суд, никто не виноват», – пояснил Денис Хузиахметов. Юрист отметил, что покупатели домов вложили в недвижимость все свои средства и остались без крыши над головой, сейчас они живут у родственников или снимают жилье.

Коттеджный поселок «Горная поляна» в селе Сергей-Поле начал строиться в 2019 году. Жители Челябинска Андрей Аллилуев, Александр Кочергин и Александр Приданников, а также сочинец Николай Бабогло приобрели земли сельхозназначения. Затем владельцы изменили категорию на «земли населенных пунктов, садоводство», поделили территорию на 20 небольших участков и начали возведение двухэтажных домов. Каждый из коттеджей оценивался вместе с участком в 18-20 млн руб. В ходе строительства мэрия Сочи выдала застройщикам уведомление о соответствии градостроительным параметрам зданий, которые числились в качестве садовых домов.

В ночь на 5 октября 2021 года в Сочи прошел мощный ливень, при котором за несколько часов выпала месячная норма осадков. В результате размыва почвы с горного склона в селе Сергей-Поле сошел оползень объемом более 1 млн кубометров. Оползневые массы повредили дороги и газопровод, а коттеджи в «Горной поляне» сместились по склону на несколько метров. При чрезвычайной ситуации обошлось без жертв, но все дома в поселке оказались непригодны для проживания. В отношении застройщиков было возбуждено дело, в ходе которого выяснилось, что поселок строился с многочисленными нарушениями, в том числе отсутствовали геологические изыскания. При этом территория Сергей-Поле относится к наивысшей категории сложности инженерно-геологических условий.

Мэрия Сочи предложила жителям компенсацию в виде участков в другом горном селе, несколько семей согласились, основная часть отказалась, шесть семей обратились в суд за денежной компенсацией ущерба, объем претензий составил суммарно около 110 млн руб. Жители «Горной поляны» считают, что мэрия Сочи пренебрегла своей обязанностью контролировать застройку оползневой территории, не запретила строительство жилья на опасном участке, поэтому должна нести финансовую ответственность. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения исков к мэрии, сославшись на то, что причиной ущерба явились опасные природные явления.

В пресс-службе администрации Сочи на запрос "Ъ-Юг" не ответили.

Денис Хузиахметов пояснил "Ъ-Юг", что у пострадавших граждан есть еще одна возможность компенсации ущерба – взыскание с застройщиков, которые вскоре предстанут перед судом по уголовному делу за причинение имущественного вреда (ст. 165 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар