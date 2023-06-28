Семь лет колонии получил основатель финансовой пирамиды, обманувший вкладчиков на 400 млн рублей

В Красноярске суд вынес приговор бывшему руководителю кредитного кооператива «Центр кредитования и сбережений», действующего по принципу финансовой пирамиды. За мошенничество (ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ) ему назначили семь лет колонии и взяли под стражу в зале суда.

Как рассказали в красноярской прокуратуре, в 2008 года предприниматель занимался строительством коттеджного поселка «Акварели». Для этого учредил фирму ООО «ИнталДевелопмент» и ряд дачных товариществ Аметист», «Изумруд», «Лазурит», «Рубин». Идея создания финансовой пирамиды ему пришла в 2011 года, когда возникла нужда в инвестировании коттеджного строительства.

Коммерсант зарегистрировал кооператив «Центр кредитования и сбережений», его офисы работали в 15 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Клиентам финансовой организации обещали выплату высоких процентов (до 21%) по вкладам. За 8 лет в кооператив вступили 1643 человека, они внесли 1,1 млрд руб.

Расследование установило, что за семь лет, с 2011-го по 2018 год, предприниматель похитил 422 млн руб., принадлежащих более чем 1,2 тыс. вкладчиков. В прокуратуре рассказали, что похищенные денежные средства он расходовал на строительство загородного коттеджного поселка «Акварели», расположенного в Емельяновском районе Красноярского края, картинной галереи в центре Красноярска. Кроме того, глава кооператива неоднократно отдыхал за границей, в том числе участвовал в парусной регате.

Около 165 млн руб. из похищенных средств, считает следствие, обвиняемый легализовал через подконтрольные фирмы ООО «Интал Девелопмент», ООО «Интал Финанс», ООО «КрасИнвест».

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Илья Николаев