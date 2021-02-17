В Красноярске руководителя кредитного кооператива обвиняют в хищении 400 млн рублей

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело кредитного кооператива «Центр кредитования и сбережений», действовавшего по принципу финансовой пирамиды, рассказала старший помощник прокурора региона Олеся Климова. Обвиняемым по делу проходит руководитель кредитной организации, которому инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ).

В материалах следствия указывается, что предприниматель зарегистрировал крупный кредитный кооператив «Центр кредитования и сбережений». Его филиалы работали в полутора десятках регионов пяти федеральных округов.

Бизнесмен занимался привлечением денежных средств клиентов, обещая им доходность до 21% в месяц от суммы вклада.

Разбирательство установило, что за семь лет, с 2011-го по 2018 год, он похитил 422 млн руб., принадлежащих более чем 1,2 тыс. вкладчиков. В прокуратуре рассказали, что похищенные денежные средства он расходовал на строительство загородного коттеджного поселка «Акварели», расположенного в Емельяновском районе Красноярского края, картинной галереи в центре Красноярска. Кроме того, глава кооператива неоднократно отдыхал за границей, в том числе участвовал в парусной регате.

На имущество обвиняемого и подконтрольных ему компаний на сумму свыше 56 млн руб. следствием наложен обеспечительный арест.

Илья Николаев