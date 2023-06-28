Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ростех» согласовал передачу нескольких артиллерийских заводов «Техмашу»

Наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» утвердил решение о передаче нескольких предприятий по разработке и производству артиллерийского вооружения концерна «Уралвагонзавод» под управление концерна «Техмаш». Как уточнили в пресс-службе «Ростеха», консолидация активов позволит нарастить объем выпуска продукции в связи с «выросшими потребностями армии».

Под управление «Техмаша» будут переданы Завод №9, Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» и предприятие «Уралтрансмаш». Кроме того, концерну будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ). В «Ростехе» отметили, что передача заводов не затронет их коллективы. Они продолжат работать.

«Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу "пушка—выстрел". Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре "Техмаша". Консолидация активов позволит нарастить объемы производства на фоне выросших потребностей армии. При этом "Уралвагонзавод" сосредоточится на производстве своей основной продукции — танков»,— сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Завод №9 специализируется на производстве ствольных артиллерийских систем, в частности гаубиц Д-30А, и пушек для танков Т-72 и Т-90.

На «Уралтрансмаше» выпускаются самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданская продукция: низкопольные трамваи, качалки для добычи нефти, а также лебедки для пассажирских и грузовых лифтов.

ЦНИИ «Буревестник» — разработчик минометов и артиллерийских систем, в том числе возимых минометов 2Б11, 2С12 «Сани», а также установок для корабельной артиллерии.

ЦНИИМ специализируется на разработке специальных материалов и технологий, в том числе высокопрочных сталей.

По данным Минпромторга, в 2023 году объем выпуска и поставок средств поражения в России увеличился больше чем в семь раз. Доля предприятий легкой промышленности в реестре оборонно-промышленного комплекса с октября 2022 года увеличилась в десять раз. В настоящее время задействовано около 500 предприятий.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...