«Ростех» согласовал передачу нескольких артиллерийских заводов «Техмашу»

Наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» утвердил решение о передаче нескольких предприятий по разработке и производству артиллерийского вооружения концерна «Уралвагонзавод» под управление концерна «Техмаш». Как уточнили в пресс-службе «Ростеха», консолидация активов позволит нарастить объем выпуска продукции в связи с «выросшими потребностями армии».

Под управление «Техмаша» будут переданы Завод №9, Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) «Буревестник» и предприятие «Уралтрансмаш». Кроме того, концерну будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ). В «Ростехе» отметили, что передача заводов не затронет их коллективы. Они продолжат работать.

«Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу "пушка—выстрел". Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре "Техмаша". Консолидация активов позволит нарастить объемы производства на фоне выросших потребностей армии. При этом "Уралвагонзавод" сосредоточится на производстве своей основной продукции — танков»,— сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.

Завод №9 специализируется на производстве ствольных артиллерийских систем, в частности гаубиц Д-30А, и пушек для танков Т-72 и Т-90. На «Уралтрансмаше» выпускаются самоходные гаубицы «Мста-С» и гражданская продукция: низкопольные трамваи, качалки для добычи нефти, а также лебедки для пассажирских и грузовых лифтов. ЦНИИ «Буревестник» — разработчик минометов и артиллерийских систем, в том числе возимых минометов 2Б11, 2С12 «Сани», а также установок для корабельной артиллерии. ЦНИИМ специализируется на разработке специальных материалов и технологий, в том числе высокопрочных сталей.

По данным Минпромторга, в 2023 году объем выпуска и поставок средств поражения в России увеличился больше чем в семь раз. Доля предприятий легкой промышленности в реестре оборонно-промышленного комплекса с октября 2022 года увеличилась в десять раз. В настоящее время задействовано около 500 предприятий.

Милена Костерева