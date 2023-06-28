100 тысяч мусульман Петербурга вышли на утреннюю молитву по случаю Курбан-байрама

К Соборной мечети Петербурга вышло около 110 тыс. мусульман, рассказали 28 июня в пресс-службе Духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада. Там проходит праздничная молитва в честь Курбан-байрама.

Молитву у мечети на Петроградской стороне прочел духовный лидер мусульман Санкт-Петербурга Муфтий Шейх Равиль-Хазрат Панчеев. После намаза участники разошлись для дальнейшего празднования. Молитвы прошли и в других молельных домах города.

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения. Он продолжится три дня. Курбан-байрам отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа по исламскому лунному календарю.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на время празднования Курбан-байрама в Петербурге введут дорожные ограничения.

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