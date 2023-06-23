На время празднования Курбан-байрам в Петербурге введут дорожные ограничения

В Санкт-Петербурге вводятся временные дорожные ограничения на время проведения мусульманского праздника Курбан-байрам.

Как сообщили в Дирекции по организации дорожного движения города, в связи с праздничными мероприятиями с 00:00 до 06:30 следующей среды, 28 июня, будет запрещена остановка транспортных средств на Московском проспекте — на участке от набережной реки Фонтанки до Садовой улицы, в Конном переулке — от Малой Посадской до Кронверкского проспекта и на Кронверкском проспекте — от улицы Куйбышева до Конного переулка.

Кроме этого, на период с 03:00 до 06:30 движение по указанным участкам дорог, а также по Крестьянскому переулку будет полностью прекращено.

Напомним, в эти дни из-за подготовки к проведению праздника выпускников «Алые паруса» в центре Петербурга также по часам перекрывается Троицкий мост.

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