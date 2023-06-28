Горсовет Новосибирска лишил полномочий двух депутатов по представлению прокуратуры

Новосибирский горсовет лишил полномочий двух независимых депутатов – Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельгу Пирогову. Сессия муниципального парламента проходит 28 июня. За это решение проголосовали 38 депутатов при одном против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основанием для лишения полномочий «в связи с утратой доверия» стало представление прокуратуры. В нем указывается, что депутаты не сдали декларации о доходах за 2022 год. По словам Хельги Пироговой, ранее ее помощник направил необходимые данные в антикоррупционную комиссию, но они не были приняты. Сегодня сессия горсовета отказалась выслушать мнение Сергея Бойко (признан иноагентом), которое был готов огласить его помощник.

По словам председателя комиссии по местному самоуправлению Игоря Атякшева, согласно информации следственного управления СКР по Новосибирской области, «в результате проведения почерковедческой экспертизы выявлено, что подписи на уведомлениях об отсутствия фактов совершения в отчетном периоде сделок, поданных в администрацию губернатора депутатами, выполнены не указанными депутатами, а другим лицом».

Депутаты седьмого созыва новосибирского горсовета были избраны в 2020 году. Срок их полномочий истекает в 2025 году. Хельга Пирогова была избрана в одномандатном округе №40, Сергей Бойко (признан иноагентом) – в округе №49. Оба депутата находятся за границей. Как сообщал «Ъ-Сибирь», госпожа Пирогова является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии). Господина Бойко признали иноагентом 31 марта 2023 года.

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Валерий Лавский