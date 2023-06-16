Новосибирская прокуратура требует лишить полномочий двух депутатов горсовета

Прокуратура Новосибирской области направила представление в адрес спикера горсовета Новосибирска Дмитрия Асанцева. В нем содержится требование о досрочном прекращении полномочий независимых депутатов Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельги Пироговой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Документ датирован 8 июня. Основанием для такого требования послужил тот факт, что депутаты не представили деклараций о доходах за 2022 год. «Непредставление депутатами сведений о доходах в представительный орган местного самоуправления в рамках декларационной кампании 2023 года является безусловным и безальтернативным основанием для прекращения полномочий указанного депутата»,– говорится в представлении прокуратуры (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь», подлинность документа подтвердили в пресс-службе горсовета).

Действующий созыв горсовета был избран в 2020 году. Срок его полномочий истекает в 2025-м.

Названные в представлении депутаты находятся за пределами России. Как сообщал «Ъ-Сибирь», госпожа Пирогова является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков об армии). «Загвоздка, вот, только, в том, что сведения я предоставляла, письмо отправляла, и помощник мой пытался этот документ в антикоррупционную комиссию отдать. Они не приняли, поэтому он отправил его почтой, такой вариант тоже предусмотрен. Письмо им было доставлено вовремя, документы предоставлены, сроки соблюдены»,– отреагировала она на претензии надзорного ведомства.

И. о. прокурора Новосибирска Виталий Зулин потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов на очередной сессии горсовета. Согласно сайту муниципального парламента, ближайшая сессия назначена на 28 июня.

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Валерий Лавский