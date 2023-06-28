На разработку проекта новосибирского метро выделят 540 млн рублей

В ближайшие три года на разработку проектно-сметной документации из бюджета Новосибирской области будут направляться по 180 млн руб. (540 млн руб. за три года). «Плюс софинансирование из городского бюджета составит 95 млн руб.», - сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер.

По словам замминистра, работы запланированы в четыре этапа - левый перегонный тоннель «Золотая нива» – «Березовая роща» – 55 млн руб., участок «Золотая нива» – «Гусинобродская» – 220 млн руб., участок «Гусинобродская» – «Молодежная» – 230 млн руб., а также электродепо «Волочаевское» – 130 млн руб.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что власти Новосибирска намерены построить 13 новых станций метро после 2030 года. Отмечалось, что строительство начнется от станции метро «Березовая Роща» Дзержинской линии в южном и северном направлении. Они будут включать такие станции, как «Каменская», «Никитина», «Дунайская», «Плющихинская», «Выборная», «Камышенская» и др. Северное направление предполагает создание пяти новых станций: «Чкаловская», «Трикотажная», «Учительская», «Юбилейная» и «Снегири».

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Лолита Белова