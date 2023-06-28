О лучших «Медведях» Пермского края

В прошедшем сезоне наши гандболисты – команда «Пермские медведи» – вновь подтвердили свое звание суперклуба №1 Пермского края. «Медведи» взяли «серебро» чемпионата России, Кубка России, первой Всероссийской спартакиады сильнейших, приняли участие в «Финале четырех», где встречаются лучшие гандбольные клубы России и Белоруссии.

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«Пермэнергосбыт» уже почти десять лет является генеральным спонсором «Пермских медведей». Команда год от года росла, совершенствовалась, и по-человечески было очень приятно сознавать, что наша поддержка способствовала этим достижениям. Тем более приятно, когда парни в пух и прах громят клубы с куда более серьезными финансовыми возможностями. Сегодня «Медведи» – самый титулованный суперклуб Пермского края, с удивительной и в чем-то образцовой, идеальной и гармоничной историей развития.

В конце 1990-х они были одной из многих студенческих команд, начинали свой путь в профессиональном спорте с самого низа – второй лиги российского гандбола. Год за годом «Медведи» последовательно, не торопясь поднимались все выше в турнирной таблице. Переместились из второй лиги в первую и, наконец, вошли в элиту российского гандбола. Где сразу стали грозой многолетних авторитетов вроде «Чеховских медведей», «Каустика» или астраханского «Динамо». Это был трудовой, сложный, долгий путь – и тем более заслуженными кажутся результаты «Медведей» сегодня.

Этот путь стал фундаментом надежности команды, устойчивости ее развития и совершенствования. Главное в успехе «Медведей» – это система, и система во всем: в отборе игроков, в процессе тренировок, в подходе к работе команды на протяжении турниров, на отдыхе. Благодаря такому подходу создана настоящая пермская гандбольная машина, которая движется вперед и в куда меньшей степени зависит от внешних факторов, нежели многие другие спортивные проекты.

От нашей компании, от имени сотрудников «Пермэнергосбыта», среди которых немало любителей гандбола, я благодарю «Пермских медведей» за победы, за ту радость, которую вы дарите своим болельщикам. За то, что благодаря вам Пермский край стал одним из «топовых» регионов такого вида спорта, как гандбол. Ваша игра, ваши победы – одна из основ спортивной гордости всего Пермского края.

И конечно же, спасибо «Пермским медведям» за великолепный пример реализации спортивной мечты – от «дворовой» команды до суперклуба. Уверен, что наша гандбольная машина с такой удивительной историей не остановится никогда.

Генеральный директор ПАО «Пермэнергосбыт» Игорь Шершаков

ПАО «Пермэнергосбыт»