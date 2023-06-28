Объем грузовых перевозок S7 на международных линиях в 2022 году сократился на 60%

По итогам 2022 года объем грузовых перевозок S7 снизился на 10% к показателям 2021 года, до 44 тыс. т., сообщил на Сибирском транспортном форуме директор по стратегии S7 Group Игорь Веретенников. «На международном направлении более драматичная история – снижение составило 60%. На внутренних линиях – на 3%»,– сказал он, отметив, что на ситуацию повлияло ограничение международных полетов и запрет на полеты в аэропорты юга. В тоже время господин Веретенников сообщил, что основным драйвером роста в 2022 году стали трансферные потоки через сибирские аэропорты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Аэропорт Толмачево вырос в грузоперевозках за год на 40% (доля трансфера – 30%), он остается для компании ключевым хабом по перевалке трансферных потоков. В пять раз вырос наш трансферный поток через аэропорт Иркутска (доля трансфера – 32%)»,– сказал Игорь Веретенников.

Ранее S7 сообщала, что в 2022 году доля S7 Airlines на российском рынке выросла до 17%. В мае стало известно, что количество маршрутов S7 из Новосибирска впервые превысило число вылетов авиакомпании из Москвы.

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Оксана Павлова