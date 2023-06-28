Сила молодой науки

Пять сотрудников «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» (дочерняя компания «Роснфети») стали призерами XVI Кустовой научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефть». Еще двое новаторов попали в число лидеров-номинантов. Всего на суд жюри было представлено 28 проектов молодых нефтяников из «Востсибнефтегаза».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК Фото: предоставлено пресс-службой ВСНК

В ежегодной корпоративной научно-технической конференции приняли участие 1 300 специалистов «Роснефти». Это победители и призеры региональных этапов из 95 дочерних обществ. Главной целью конференции стали нетворкинг и обмен опытом участников, стимулирование научно-технического творчества молодежи нефтегазового сектора экономики, популяризация хай-тек-технологий через включение в научные исследования и инновации начинающих сотрудников.

На 68 профильных секциях было представлено более одной тысячи разработок в различных разделах нефтегазовой отрасли. Их оценивали 370 экспертов из центрального аппарата и дочерних обществ «Роснефти». В этом году площадок конференции было несколько. Это «Самаранефтегаз» (Самара), «РН-Уватнефтегаз» и Тюменский нефтяной научный центр (Тюмень), а также «Башнефть-Полюс» (Уфа).

В итоге более 430 победителей, призеров и номинантов конференции примут участие в финальном этапе. Межрегиональная научно-техническая конференция пройдет осенью нынешнего года. В числе победителей кустового этапа оказались пятеро молодых специалистов «Востсибнефтегаза». Какие технологические новации они предложили?

Алена Корнилаева, ведущий специалист отдела информационных систем, заняла первое место в секции «Труд. Юриспруденция. Персонал» с проектом «Информационное и сервисное обеспечение для сотрудников, работающих вахтовым методом». Предложенная ей разработка называется «инфокиоск», включающий экран, клавиатуру и встроенный принтер. Благодаря умному устройству вахтовики на удаленных от штаб-квартиры эвенкийских месторождениях могут оперативно получать актуальную информацию о деятельности нефтегазовой компании, получать и отправлять необходимые для учета рабочего времени документы и другие справки.

А ее коллега, специалист отдела администрирования крупного проекта Семен Пряников стал номинантом в секции «Энергоэффективность». Он предложил проект «Применение энергоустановок, работающих на попутном нефтяном газе, для электроснабжения отдаленных кустовых площадок». Он проанализировал работу газопоршневой станции – комплексной, компактной и энергоэффективной установки, позволяющей вырабатывать электрическую и тепловую энергию. За счет данной разработки удастся получить колоссальную экономию, так как потребности в использовании дизельного топлива и связанных с ним расходов не будет, уверен молодой специалист.

Победителями и призерами конференции стали и другие специалисты компании. Евгений Трибунский, специалист сектора научно-технического развития и инноваций, занял 1-е место в секции «Разработка нефтяных и газовых месторождений» с проектом «Метод повышения нефтеотдачи карбонатных трещиновато-кавернозных коллекторов ЮТМ с закачиванием в пласт силицидов щелочных металлов».

Анна Михайлюк, специалист отдела разработки месторождений, стала второй на секции «Разработка нефтяных и газовых месторождений», тема проекта: «Выработка запасов в условиях каверно-трещинного коллектора Юрубчено-Тохомского месторождения». Юлия Демлер, специалист отдела инжиниринга бурения, в секции «Бурение скважин» стала бронзовым призером с научной разработкой «Применение забойного клапана отсекателя в эксплуатационной колонне при бурении и освоении скважин». Также третье место в секции «Подготовка и переработка газа и ЖУВ» завоевал Никита Куприянов, инженер цеха подготовки и компримирования газа, с проектом «Рассмотрение возможных технических решений по обеспечению повышения производительности и увеличения сроков эксплуатации мембранных элементов на примере объекта УПТГ».

Дмитрий Тимофеев, машинист технологических насосов установки подготовки нефти цеха подготовки и перекачки нефти, стал номинантом в секции «Сбор, транспортировка, подготовка нефти и газа», предложив повысить бесперебойность работы насосов для подготовки нефти Юрубчено-Тохомского месторождения.

Все инновации имеют большую практическую ценность и повышают компетенции сотрудников.

В 2022 году «Роснефть» уже внедрила 36 проектов, которые были отобраны по итогам межрегиональной конференции 2021 года. Ожидаемый экономический эффект от их внедрения превысит, по оценкам экспертов, 524 млн руб. Еще 43 проекта планируется запустить на производственных объектах компании в ближайшие три года.