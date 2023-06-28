Минпромторг предложил запретить госбольницам закупать иностранные ИВЛ

Минпромторг предложил запретить государственным больницам закупать зарубежные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ведомство подготовило проект постановления, оно опубликовано на портале нормативных правовых актов. Внимание на него обратила газета «Ведомости».

Представитель Минпромторга в разговоре с «Ведомостями» заявил, что запрет на иностранные ИВЛ нужен для поддержки российских предприятий. По его словам, местные производители готовы покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в России основными производителями ИВЛ являются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс». Вместе они могут производить до 36 тыс. аппаратов ИВЛ в год. Средняя потребность государственных и муниципальных нужд оценивается в 2,7 тыс. аппаратов, сказано в документе.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что российские ИВЛ не отличаются по качеству от иностранных аналогов. Однако, как сказал изданию один из врачей, работавших в ковидном госпитале, «нежелательные события при использовании» происходили в основном с российскими аппаратами ИВЛ.

Олеся Павленко