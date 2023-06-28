Владельцу разбившегося на Сахалине вертолета с туристами запретили коммерческие воздушные перевозки

Суд на Сахалине признал незаконной деятельность индивидуальной предпринимательницы, которой принадлежал вертолет Robinson-44, разбившийся в регионе в феврале 2023 года. Ей запретили заниматься коммерческими воздушными перевозками. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе, предпринимательница организовывала прогулочные полеты без сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Решение о запрете деятельности вступило в силу. Пресс-служба не сообщила имени предпринимательницы.

В феврале 2023 года вертолет Robinson 44 с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку рядом с Южно-Сахалинском. Пилот и одна туристка погибли, еще одному пассажиру понадобилась медицинская помощь. По факту крушения было возбуждено уголовное дело.

Олеся Павленко