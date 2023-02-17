На Сахалине вертолет Robinson совершил аварийную посадку, двое погибли

Вертолет Robinson R-44 совершил аварийную посадку рядом с горой Красная на Сахалине, сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительной информации, погибли пилот и пассажирка вертолета, сообщило агентство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуации Сахалинской области. Еще одного человека эвакуировали. По информации СМИ, на борту могли находиться три или четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, вертолет совершил аварийную посадку на северо-востоке от горы Красная рядом с Южно-Сахалинском. После получения сообщения об аварии на поиски вертолета направили 18 спасателей на снегоходах, также в готовность был приведен вертолет Ми-8.

«К сожалению, по предварительным данным, в этом ЧП скончался пилот и пассажирка вертолета»,— сказано в сообщении агентства. Еще одного пассажира эвакуировали в состоянии средней тяжести, у него наблюдается амнезия.

Ранее ТАСС сообщал о том, что вертолет пропал с радаров. «РИА Новости» сообщали, что на борту находилось три человека, ТАСС писал о четырех.

Олеся Павленко