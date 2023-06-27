Франция выставила на продажу бывший особняк Бориса Березовского

По данным агентства Bloomberg, власти Франции выставили на продажу особняк, принадлежавший российскому предпринимателю Борису Березовскому, который скончался в Великобритании в 2013 году. Шато де ла Гаруп расположен на французской Ривьере, на мысе Антиб.

По разным оценкам, цена особняка может составлять €100–120 млн. Площадь особняка, построенного в 1907 году британским архитектором Эрнестом Джорджем, составляет 1300 кв. м, он окружен благоустроенным участком площадью 10 га с садом, теннисным кортом и бассейном.

Особняк выставлен на продажу французским государственным агентством Agrasc, которое занимается реализацией конфискованных активов. Объект открыт для посещений до сентября включительно, предложения от покупателей принимаются до 6 октября.

Евгений Хвостик